In der Nähe des Münchner Flughafens ist möglicherweise eine freilaufende Raubkatze unterwegs. „Nach erster fachlicher Einschätzung könnte es sich um einen Puma handeln“, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes Erding. Laut der Kreisbehörde ist die mutmaßliche Raubkatze im Notzinger Moos in der Gemeinde Oberding gesichtet worden. Dies liegt nur wenige Kilometer vom Airport München entfernt. Woher die Katze stammen könnte, ist nach Angaben der Pressesprecherin völlig unklar. Derzeit gebe es auch keine Erkenntnisse über einen Zirkus in der Region.

Eine Person habe das Tier in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gesichtet und der Kreisbehörde „entsprechendes Material“ zur Verfügung gestellt, so die Sprecherin des Landratsamtes. Dieses sei ausgewertet worden. Daraufhin habe sich der Verdacht ergeben, es könnte sich um einen Puma handeln.

Zunächst war nicht bekannt, welche weiteren Maßnahmen die Behörden planen und ob es eventuell eine Suchaktion geben soll. Von dem Tier gebe es eine Aufnahme, vorläufig könne diese aber nicht veröffentlicht werden, teilt die Sprecherin der Kreisbehörde mit. Die Polizei berichtete, dass sie über die Sichtung informiert sei. Nähere Informationen lägen nicht vor, meinte eine Polizeisprecherin.

Das Landratsamt rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf. Wer das Tier sehe oder andere Erkenntnisse über den Aufenthaltsort habe, solle sich sofort bei der Polizei in Erding melden. Die Menschen in der Region wurden aufgerufen, Hunde nicht frei laufen zu lassen. „Und lassen Sie kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt spielen“, informierte das Landratsamt auf Facebook.