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Zwischenfall am FlughafenWie ein defekter Keilriemen den Münchner Airport lahmlegte

Lesezeit: 2 Min.

Der Tower des Münchner Flughafens ist am Sonntagabend evakuiert worden. Der Flugbetrieb kam deshalb für zwei Stunden zum Erliegen.
Der Tower des Münchner Flughafens ist am Sonntagabend evakuiert worden. Der Flugbetrieb kam deshalb für zwei Stunden zum Erliegen. Marco Einfeldt

40 umgeleitete Maschinen, 16 annullierte Flüge: Eine Panne im Tower hat am Sonntagabend den Flugbetrieb im Erdinger Moos für zwei Stunden unterbrochen.  Über ein Lehrstück in Sachen Notfallroutine.

Von Kerstin Vogel

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Mit dieser Szene könnte ein Katastrophenfilm beginnen: Im Tower sitzen spätabends Fluglotsen, konzentriert, weil noch zahlreiche Maschinen im Landeanflug sind. Dann dringt plötzlich Rauch in die Kanzel.

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