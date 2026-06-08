Mit dieser Szene könnte ein Katastrophenfilm beginnen: Im Tower sitzen spätabends Fluglotsen, konzentriert, weil noch zahlreiche Maschinen im Landeanflug sind. Dann dringt plötzlich Rauch in die Kanzel.
Zwischenfall am FlughafenWie ein defekter Keilriemen den Münchner Airport lahmlegte
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40 umgeleitete Maschinen, 16 annullierte Flüge: Eine Panne im Tower hat am Sonntagabend den Flugbetrieb im Erdinger Moos für zwei Stunden unterbrochen. Über ein Lehrstück in Sachen Notfallroutine.
Von Kerstin Vogel
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