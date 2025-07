Am Münchner Flughafen soll eine Abschiebeeinrichtung für abgelehnte oder straffällig gewordene Asylbewerber entstehen. Betrieben würde dieses „Rückführungsterminal“ zwar von der Bundespolizei, den Bauantrag aber hat bereits Anfang Juni die Flughafen München GmbH (FMG) als Betreiberin des Flughafens gestellt.

Weil der favorisierte Standort für die Abschiebeeinrichtung außerhalb des Flughafengeländes auf Freisinger Grund liegt, muss sich damit an diesem Mittwoch der Planungsausschuss des Freisinger Stadtrats damit befassen. In der Vergangenheit hatte die Stadt etwaige Ausweitungen des Flughafen-Areals auf ihr Hoheitsgebiet kritisch gesehen – eine Zustimmung zu den Plänen ist deshalb nicht automatisch zu erwarten.

Dem Bauantrag der FMG zufolge soll es um bis zu 100 Menschen am Tag gehen, die über das neue Terminal in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden sollen. Sie dürften überwiegend mit Bussen an den Flughafen gebracht werden. Den Personalbedarf dafür schätzen die Flughafenbetreiber auf 240 bis 300 Landespolizeikräfte, 145 Personenbegleiter und weitere 90 Polizeikräfte und Mitarbeiter anderer Behörden und Unternehmen.

In Bayern halten sich nach Angaben der Bundespolizei etwa 33 000 „nachvollziehbar ausreisepflichtige Personen“ auf. Um die neue Abschiebeeinrichtung am gewünschten Standort bauen zu können, müsste das Gebiet des Münchner Flughafens um mehr als 20 000 Quadratmeter erweitert werden. Die Fläche würde im Osten an den nicht-öffentlichen Bereich des Flughafens angrenzen.

Sie wird auch deshalb von den Antragstellern favorisiert, weil sich ganz in der Nähe bereits die bestehende kombinierte Transit- und Abschiebungshafteinrichtung des Flughafens befindet. Diese Haftanstalt für Menschen, die abgeschoben werden sollen oder womöglich gar nicht einreisen dürfen, bietet Platz für knapp 50 Menschen und war erst Anfang 2022 nach 15-monatiger Bauzeit eröffnet worden.