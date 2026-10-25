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Flughafen MünchenHunderte demonstrieren gegen Abschiebeterminal

Unter dem Motto „Bundesweit gegen den Abschiebewahn“ demonstrierten Abschiebe-Gegner am Flughafen München.
Unter dem Motto „Bundesweit gegen den Abschiebewahn“ demonstrierten Abschiebe-Gegner am Flughafen München.
Foto: Felix Hörhager/dpa

Mehrere Kundgebungen richten sich bei einem bundesweiten Aktionstag gegen Rückführungen abgelehnter Asylbewerber. Die größte Veranstaltung findet am Münchner Flughafen statt.

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Gegen Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber, Abschiebehaft und den Ausbau von Infrastrukturen für diesen Zweck haben am Samstag am Münchner Flughafen mehr als 700 Menschen demonstriert. Insgesamt beteiligten sich an dem bundesweiten Aktionstag an mehreren Flughäfen Hunderte Menschen, die Veranstalter sprachen sogar von mehreren Tausend.

Am Flughafen München soll ein eigenes „Abschiebeterminal“ gebaut werden, um den Abschiebeprozess zu beschleunigen und zu erleichtern. Dort hatte die Kampagne „Abschiebeterminal MUC verhindern!“ zu Protesten aufgerufen. Sie kritisiert, dass der Flughafen mit dem Ausbau Infrastruktur für mehr Abschiebungen bereitstelle und wirtschaftlich davon profitiere. Katharina Grote von der Kampagne forderte einen Stopp des Projekts: „Wir wollen einen Flughafen, der für Ankommen und Offenheit steht, statt die Infrastruktur für Massenabschiebungen zu liefern.“

Das Geld, das für Abschiebungen ausgegeben werde, sollte stattdessen in Maßnahmen zur Integration geflüchteter Menschen investiert werden, sagte eine Sprecherin der Veranstalter: „Wir wenden uns gegen jegliche Infrastruktur hinter Abschiebungen und fordern Bewegungsfreiheit für alle Menschen.“

Parallel zu den Protesten an den Flughäfen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig und München gab es Demonstrationen in weiteren Städten, darunter in Bielefeld und Hannover.

© SZ/dpa/epd - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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