28. September 2018, 17:37 Uhr Flughafen Millionen-Betrüger in München gefasst

Er hat einen anderen Mann offenbar um 1,5 Millionen Euro betrogen, nun sitzt er in Haft und wartet auf seine Auslieferung: Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend am Flughafen einen Israeli festgenommen, nachdem er mit einem Flieger aus Moskau gelandet war. Der 55-Jährige wird per internationalem Haftbefehl gesucht, weil ihm in Kasachstan wegen des mutmaßlichen Betrugs der Prozess gemacht werden soll - ihn erwarten bis zu zehn Jahre Haft. Er soll einem anderen Mann 1,5 Millionen Euro mit dem Versprechen abgeschwatzt haben, sie bald wieder zurückzuzahlen, dann war er abgetaucht. Als er am Münchner Flughafen bei einer Kontrolle festgenommen wurde, klagte er sofort über Herzprobleme. Die Beamten brachten ihn in eine Klinik, bewachten ihn aber auch dort ständig, damit er nicht fliehen konnte. Als der Arzt bestätigte, dass keine gesundheitlichen Probleme vorlägen, brachten die Bundespolizisten den Mann ins Gefängnis.