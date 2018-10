9. Oktober 2018, 18:52 Uhr Flughafen Mann will Polizist Waffe entreißen

Ein 24-Jähriger hat am Donnerstag zwei Beamte der Bundespolizei im Terminal 2 des Münchner Flughafens angegriffen und versucht, einem der Polizisten die Maschinenpistole zu entreißen. Mehrere Streifen konnten den Hamburger schließlich bändigen. Der Vorfall wurde erst am Dienstag bekannt. Der Angreifer war mit einem Passanten in Streit um ein Mobiltelefon geraten. Als sich Bundespolizisten einmischten, griff der Mann an. Laut Flughafenpolizei versuchte er "in der Erregung einem der Bundespolizisten die Maschinenpistole zu entreißen und zerrte am Tragegurt". Die Bundespolizisten konnten die Waffe aber absichern. Die Landespolizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.