5. November 2018, 18:42 Uhr Flughafen Forschungspartner für ein Vorzeigeobjekt

Er soll ein zukunftsweisendes Vorzeigeobjekt werden, der sogenannte Lab Campus, der am Flughafen München als unternehmens- und branchenübergreifendes Ideenzentrum für Innovationen geplant ist. Um Aufbau und Entwicklung zu unterstützen, haben der Flughafen und das renommierte Senseable City Lab des Massachusetts Institute of Technology (MIT) nun eine Zusammenarbeit beschlossen. Die Einrichtung in den USA soll die Münchner als Forschungspartner zunächst drei Jahre lang dabei unterstützen, den Campus zu einer innovativen Smart City auszubauen. Marc Wagener, Geschäftsführer der LabCampus GmbH, sieht in dieser Kooperation einen wichtigen Meilenstein.