Bei einem Drogendeal fallen drei Schüsse, sie verfehlen nur knapp das Opfer. Wenig später geht der Täter der Schweizer Polizei ins Netz. Für sie ist er kein unbeschriebenes Blatt: So soll der 39-Jährige in den Jahren 2008 bis 2011 mehrere Kilogramm Marihuana und Kokain unters Volk gebracht und selbst konsumiert zu haben. Außerdem soll er sich unter Drogeneinfluss auch ans Steuer seines Wagens gesetzt haben. Als Eigentümer einer Handwerksfirma soll er drei Landsleute in dem Wissen beschäftigt haben, dass diese im Besitz gefälschter italienischer Ausweisdokumente waren. Sechseinhalb Jahre Haft wegen versuchten Totschlags und anderer Straftaten sind die Quittung der eidgenössischen Justiz. Doch nach der Untersuchungshaft setzt der Mann sich ins Ausland ab. Jetzt ist er wieder aufgetaucht - mit falschen Papieren am Münchner Flughafen. Bundespolizisten haben den gesuchten Drogenhändler und Gewaltverbrecher dort am Samstag festgenommen. Auf den Mann warten in der Schweiz noch knapp sechs Jahre Haft. Mit gefälschtem Pass war er von Pristina nach München gereist. Bundespolizisten ließen sich nicht täuschen, sie identifizierten bei der grenzpolizeilichen Kontrolle zuerst den albanischen Reisepass als Fälschung und dann den vermeintlichen Albaner als einen von den eidgenössischen Kollegen gesuchten Kosovaren. Jetzt wartet er auf seine Auslieferung.