Baubeginn beim Erdinger Ringschluss steht an

Der Erdinger Ringschluss soll den Flughafen München besser an das öffentliche Schienennetz anbinden. Jetzt geht es ein Stück voran. Für den ersten Bauabschnitt vom Airport bis zum künftigen Kopfbahnhof Schwaigerloh, Gemeinde Oberding, steht der Realisierungs- und Finanzierungsvertrag. Am Mittwoch hat Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) unterschrieben und den Abschnitt an die Deutsche Bahn übergeben, die nun mit dem Bau beginnen kann. Schreyer sprach von einem "Meilenstein". Die Kosten von etwa 95 Millionen Euro für die 4,5 Kilometer lange Teilstrecke verteilen sich auf den Freistaat mit 26 Millionen, die Bahn mit 12 Millionen und den Bund, der die restliche Summe übernimmt. Die Bahn rechnet mit einer Inbetriebnahme im Jahr 2025. Unterstützt wird das Projekt durch die Flughafen München GmbH (FMG), die auf ihrem Gelände und auf eigene Kosten den Bahnhof für rund 115 Millionen Euro unterirdisch verlängert. Der Tunnel soll 2021 fertiggestellt sein.