Auf einem Feld am westlichen Stadtrand soll eine neue Asylunterkunft entstehen. Doch der Plan ist umstritten. Bröckelt die Aufnahmebereitschaft der Münchner? Die Verwaltung sucht nach „dringend notwendigen Standorten“, um Geflüchtete unterzubringen.

Von Ekaterina Kel

Ist noch Platz da? Der Streit darum, ob und wie viele Geflüchtete man aufnimmt, spielt sich längst nicht nur auf den blauen Stühlen im Bundestag ab, sondern auch im Kleinen, vor der eigenen Haustür. Immer öfter werden dabei Wiesen und Felder am Stadtrand von allen Seiten ausgeleuchtet. So wie diese hier im Nordwesten Münchens, an der Lochhausener Straße, gleich nach den letzten Häusern der Stadt.