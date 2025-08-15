Dutzenden Geflüchteten half Reinhard Kastorff beim Start ins Berufsleben. Er ist stolz auf seine Bilanz. Leider werde über jene, die sich gut integrieren und arbeiten, kaum gesprochen. Er findet: Wer sich nicht anstrengen will, der soll wieder gehen.

Von Bernd Kastner

Wie geht es Ihnen, Herr Kastorff? Es könnten jetzt ein paar Minuten Smalltalk folgen, so vielleicht: Danke, ganz gut, ein paar Zipperlein, das Alter halt, aber ansonsten okay. Er könnte erzählen, dass er halbe Nächte am Rechner sitze und zur Weltlage recherchiere, dass er noch immer ein paar Geflüchteten helfe, sich jetzt aber als Ehrenamtlicher zurückziehen werde. So könnte nach einigen Jahren das Wiedersehen mit Reinhard Kastorff beginnen, aber nein. Er redet nicht lange rum. Skizziert vielmehr seine Erfolgsbilanz aus anderthalb Jahrzehnten Asylhilfe. Sechzig, siebzig Flüchtlinge betreut, fast alle habe er „durchgebracht“. Seine Botschaft: „Deutschland muss strenger sein.“ Und: „Wir sind zu großzügig im Umgang mit Flüchtlingen.“