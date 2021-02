Ein 57-jähriger Autofahrer hat sich am Mittwoch in einer Tiefgarage am Olympiapark eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Sie endete bis auf einige Blechschäden glimpflich. Der Mann war einer Zivilstreife zum ersten Mal kurz nach Mitternacht an der Dachauer Straße aufgefallen. Weil er keinen Führerschein hatte und "drogentypische Auffälligkeiten" zeigte, wurde er angezeigt. Fast 24 Stunden später begegneten sich die Streife und der 57-Jährige in der Hedwig-Dransfeld-Allee erneut. Er versuchte, in die Tiefgarage zu fliehen und überfuhr dabei fast einen Polizisten. Dessen Kollege fuhr dem Tatverdächtigen nach, traf aber auf einem anderen Parkdeck nur auf den leeren Clio.