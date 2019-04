16. April 2019, 18:28 Uhr Flucht im Leihauto Verfolgungsjagd mit Raser

Mit einem geliehenen Mercedes von Car2Go hat sich ein 20-jähriger Münchner in der Nacht auf Samstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Eine Streife der Polizeiinspektion Sendling wollte den Wagen gegen 3.30 Uhr an der Kreuzung zwischen Plinganserstraße und Sylvensteinstraße kontrollieren. Als der Fahrer den Streifenwagen entdeckte, versuchte er zu flüchten. Über zweieinhalb Kilometer folgte der Streifenwagen dem Fluchtfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn. Dabei habe der Fahrer nicht nur auf weit über 100 km/h beschleunigt, sondern auch rote Ampeln überfahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Schließlich fuhr er an der Kreuzung zwischen Rupert-Mayer-Straße und Baierbrunner Straße an einen Bordstein und rammte einen Bauzaun. Ein Alkoholtest ergab knapp 0,9 Promille. In der Verkehrskontrolle hätte das lediglich ein Bußgeld zur Folge gehabt. So ist der Fahrer seinen Führerschein los.