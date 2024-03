Interview von Philipp Crone

Florian Weber ist Schlagzeuger der Band Sportfreunde Stiller, er ist ehemaliger Fast-Bayern-Spieler, einer, der höchstwahrscheinlich in der Lage ist, 90 Autogramme in einer Minute zu schreiben. Weber kennt also einige Situationen, denen auch Maradona ausgesetzt war, über den er gerade ein kleines Buch geschrieben hat, das bislang vierte nach drei Romanen: "Maradona - Mein Leben mit dem Besten". Wobei es fast noch mehr um "Mein Leben" als um den "Besten" geht in dem Buch, das Weber an diesem Mittwoch im Vereinsheim vorstellt. Maradona ist der rote Faden einer kleinen Biografie über den Schlagzeuger, die aber auch Einblicke gibt in die Psyche des Autors. Geschrieben ist dieses Buch mit dem zum Teil sehr kurzweiligen Stand-up-Humor, den man von Weber und seinen beiden Mitmusikern bei ihren Konzerten kennt. Der 49-jährige Drummer erzählt aber auch angenehm beiläufig vom Aufstieg der Band. Weber sitzt an einem Mittag im März im Stadtcafé, unerkannt wie ein Profi-Schlagzeuger, tätowiert wie ein Profi-Fußballer, und spricht über seine 100-Seiten-Hommage an Maradona, aber schnell geht es um mehr: Sport und Musik, Ehrgeiz und Erfolg, Sieg und Niederlage, Ängste und Sicherheiten.