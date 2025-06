Vielleicht doch ganz gut, dass er das nach dem Schlussapplaus noch mal klargestellt hat. Dass die letzten zweieinhalb Stunden in sehr weiten Teilen eine überzeichnete Persiflage auf all die Scharlatane des Life-Coaching-Kosmos waren, auf die impertinenten Versprechungen einer Glücks-Industrie, die den Menschen nur an den Geldbeutel will. Dass es natürlich Quatsch und nahe am Faschismus ist, irgendwelche Pseudo-Sinnsprüche von einer Tafel nachzubeten, am besten auch noch im Chor. Dass Mitmach-Spielchen à la „Jetzt stehen wir mal alle auf und tanzen!“ oder „Sag' deinem Nachbarn, mit dem du nicht da bist: ‚Du bist schön!'“ nichts anderes als Mumpitz sind.