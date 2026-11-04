Orte inspirieren Florian Paul sehr. Da mag man sich eventuell wundern, warum er als Musiker ausgerechnet im überschaubaren München geblieben ist, nachdem er nachvollziehbarerweise für ein Filmmusikstudium unter Professor Gerd Baumann („Wer früher stirbt, ist länger tot“, Dreiviertelblut) aus dem Ruhrpott hierhergekommen war. Jedenfalls richtete sich der junge Mann im Isaridyll ein, was sehr angenehm sein kann. Nur, wer hier als Pop -Musiker was werden will, ätzt ja normalerweise entweder theatralisch gegen diese selbst in ihren Achselhöhlen wohlriechende Stadt oder schwingt eben mit ihr.

Florian Paul machte hier immer sehr gut duftende Musik, nach Rosen, Moos, salzigen Tränen. Und Fernweh. Und er machte das so fein und verlockend mit seiner Kapelle der letzten Hoffnung, dass man ihn nicht nur in München hofierte und etwa ans Residenztheater holte, sondern auch in Berlin, wo er etwa länger in der Bar jeder Vernunft spielte. Der Duft der Ferne weht bei ihm immer mit herein und tut sehr gut.

Diesmal reißt Paul das Fenster zur Welt so richtig weit auf. Denn er wollte, wie er in einem Erklärvideo zum neuen, vierten Album sagt, „einen Strich ziehen und mit einem weißen Blatt Papier, ohne dass man irgendwas mit sich trägt“. Für so einen musikalischen Umbruch und neue Themen müsse er sich auf den Weg machen, allein, mit der Gitarre, woandershin, wo man ihn nicht kenne, sich isolieren, „ziellos durch die Straßen laufen“ ... Budapest, Prag, Zürich, weiter südlich ins Tessin ging’s.

Und um alte Strukturen zu zerpulvern, zerbröselte er auch seine Kippen und hörte mit dem Rauchen auf. Seine Band wird dankbar gewesen sein. Oder auch nicht. Jedenfalls stiegen seine Musiker Johannes Rothmoser (Drums), Nils Wrasse (Saxofon), Hannah Wiese (Bass) und Giuliano Loli (Piano) wieder ein, als er einen Künstler-Bungalow mit Piano in Kalifornien mietete. Im karg-schönen Joshua Tree National Park – große Fußstapfen (man denke an das Hit-Album von U2) im weiten Terrain. „Hinter dem Horizont geht es noch weiter, noch eine weitere Landschaft, das war prägend“, sagt er etwas Udo-Lindenberg-haft. Cineastisch breiten sie das Aufgesaugte in „In die Wüste“ aus: „Durch die Stadt, durchs Industriegebiet, bis man die Sterne sieht, raus in die Wüste ... da such ich nach dir.“

Hoffnungslos? Florian Paul einmal ohne seine treue Kapelle. Foto: André Beiler

In der Kurz-Doku sieht man sie auf Holzstühlen in der Steppe mit Gitarren probieren. Vieles geriet dort schon so toll, dass es fast eins zu eins aufs Album „Kein zurück“ kam. Obwohl sie dann noch im Schwarzwald zum Live-Einspielen ins Studio gingen und danach in Bremen im legendären Studio Nord deutsche Musikgeschichte aufsogen.

Das Liedermachertum, das Filmmusikalische, das Chansonartige und das Versprechen, da käme der nächste groß gestikulierende, nah gehende Grönemeyer, ist schon noch angelegt bei Florian Paul. Zum Beispiel im Stück „Halt mich fest“, durch das nächtliche Gedanken zu Piano-Tupfern im Walzertakt geistern. Aber dies lassen sie wie eine Wüstensonne in einer Retro-Americana-Welt aufgehen, mit schon mal poppigem Schmiss, oder wenn eine rohe E-Gitarre sich mit einem Saxofon duelliert.

Auch thematisch geht da was auf. Im knarzigen „Amerika“ singt er vom Ruhrpott-Reihenhaus-Jugendzimmer mit James-Dean-Poster und Obama-Button, und von der Entzauberung dieser kindischen USA-Verklärung, wie er am Sunset Boulevard steht und lieber in Italien wäre: „Wässriges Bier und endlose Staus, dein ewiger Mythos ist blass und verstaubt.“ Da ist er nah beim (Schwarzwälder) Philipp Poisel und dessen Album „Mein Amerika“, nur nicht ganz so seelenvernarbt.

Es geht Florian Paul um Brüche, ums Verzeihen und Weiterziehen. „Denn wie es ist, kann es nicht bleiben, doch so wie’s war, wird es ganz sicher nie mehr sein“, singt er einmal, und man denkt an Grönemeyers „Bleibt alles anders“. Seine Fans mag man beruhigen, er bleibt der alte Paul, auch mit 31, ein Poet, Luftikus und Charmeur, der wie nur wenige hierzulande Wörter und Melodien für das ewige Gefühl findet: „Ja, die Liebe hat viele Gesichter, und die echten, die nicht nur schön geschminkt waren, hab ich bei dir zum ersten Mal gesehen.“

Florian Paul & Die Kapelle der letzten Hoffnung, München, Circus Krone, Freitag, 13. November, Erlangen, 28. November, Augsburg, 29. November