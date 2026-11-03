Es ist gerade gar nicht so einfach, Maximilian und Florian Brückner gemeinsam zu sprechen: Die beiden Brüder sind viel beschäftigte Schauspieler; den ganzen Herbst über stehen sie für verschiedene Projekte vor der Kamera. An einem Samstag im Oktober klappt es aber: Da sind sie daheim und melden sich per Videotelefonat aus dem Chiemgau. Maximilian trägt Arbeitskleidung, er habe gerade eben noch beim Schafscheren geholfen, sagt er. Sein drei Jahre jüngerer Bruder Florian sitzt lächelnd neben ihm und nickt. Die beiden sind ein eingespieltes Team, jetzt haben sie zusammen einen Film gemacht. Gemeinsam gespielt haben sie darin aber nicht: „Kommissar Jennerwein – Hochsaison“ ist Maximilian Brückners („Tatort“) Debüt als Drehbuchautor, Florian Brückner („Pumuckl“) spielt die Titelrolle. Am 5. November kommt die bayerische Krimikomödie in die Kinos, im Interview sprechen sie über zweite Standbeine, Strategien, die Angst vorm Scheitern und eventuelle Konkurrenz unter Brüdern.