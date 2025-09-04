Florian König, Moderator der Fußball-Sendung Doppelpass, über die schwersten Momente, die Faszination des Sports und seinen ersten Gedanken, wenn der Ehrenpräsident des FC Bayern in der Leitung ist.

Interview von Philipp Crone

Florian König fliegt seit Jahren am Samstag aus Köln nach München und schaut mit der Redaktion des Doppelpass von Sport 1 die Spiele der Bundesliga, um am Sonntag genug Themen und Stoff zu haben für die Gesprächssendung am Flughafen, die an diesem Sonntag Jubiläum feiert. Manchmal wird bis nachts um 2 Uhr geplant, am Sonntag um 8 Uhr trifft sich das Team dann im Hilton, von wo aus gesendet wird, und um 11 Uhr geht es los. Anschließend ein Ritual, wie es sich für eine Fußball-Sendung gehört: Weißwürste, dann steigt König wieder ins Flugzeug. Seit 30 Jahren wird hier sonntags zweieinhalb Stunden lang über Fußball geredet, seit 2021 unter Anleitung von Moderator Florian König, 57.