Interview von Gerhard Fischer, Tutzing

Hattenberger, Hintermaier und Hickersberger spielten in der Fußball-Bundesliga und waren österreichische Nationalspieler. "Der Fernsehreporter Dieter Adler hat mich vermutlich wegen dieser Namen immer als österreichischen Nationalspieler bezeichnet", sagt Florian Hinterberger. Doch der heute 61-Jährige ist in der Oberpfalz aufgewachsen. Er war bei den Regensburger Domspatzen, Uefa-Cup-Sieger mit Bayer Leverkusen und Sportdirektor beim TSV 1860 München. Hinterberger, der mittlerweile in Tutzing lebt, hat sein Leben jetzt in ein Buch gepackt. Die Autobiografie erschien kürzlich im Arete-Verlag und heißt "Er will halt nur Fußball spielen".