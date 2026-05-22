In einer Stadt, in der viele Cafés und Bars auf wenigen Quadratmetern mit zusammengewürfelten Möbeln und Self-Service auskommen, sticht die „Florentine Tagesbar“ in der Maxvorstadt deutlich heraus. Der durch hohe Fensterfronten lichtdurchflutete Gastraum des Eckhauses in der Gabelsbergerstraße ist großzügig mit neuwertigen Möbeln ausgestattet, schlicht, aber modern. Während das restliche Univiertel nicht ganz wach zu sein scheint, ist hier an einem Feiertagsmorgen schon ein großes Team im Einsatz, um die Menschen an den vielen Tischen zügig versorgen zu können.

Etwa zweieinhalb Jahre, bis Herbst 2025, hatte die vegane Burger-Kette „Swing Kitchen“ in den Räumlichkeiten gastiert. Nach deren Schließung hat nun im März das Florentine eröffnet, unter der Leitung von Yina Xu und Louis Kienle. Xu ist keine Unbekannte in der Münchner Gastroszene. Sie betreibt etwa die beiden Standorte des „Mamma Bao“ und das „Uncle Chen“, die alle ebenfalls in der Maxvorstadt liegen und für ihre authentisch asiatischen Gerichte bekannt sind. Mit der Florentine Tagesbar wagen sich Xu und Kienle auf ein etwas anderes Gebiet. Vom Frühstück bis zum nächtlichen Cocktail können Gäste hier verweilen. Die Inhaber nennen das einen All-Day-Ansatz.

Yina Xu und Louis Kienle betreiben zusammen die Florentine Tagesbar. Catherina Hess

Die große Bar ist das Herzstück des Raumes, der schlicht, aber modern eingerichtet ist. Catherina Hess

Nicht ganz „all day“ ist jedoch das Frühstücksangebot, denn das gibt es nur an Wochenenden und Feiertagen. Eine eher kleine, aber abwechslungsreiche Auswahl. Wer es eher klassisch mag, kann etwa das „Dänische Frühstück“ bestellen, das derzeit in den sozialen Medien einen Hype erlebt und in der Kombination vermutlich auch als „Deutsches Frühstück“ durchgehen würde. Für 12,50 Euro gibt es aufgeschlagene Butter, Käse, Schinken, Marmelade und ein weich gekochtes Ei, dazu frisches Sauerteigbrot.

Das gleiche Brot gibt es auch zu den „Eggs Florentine“, mit pochierten Eiern, Sauce hollandaise und Toppings zur Wahl (ab 16 Euro). Hinter „Tartine Florentine“ verbirgt sich ein Avocadobrot mit Joghurt und Salat, dazu wahlweise Lachs und Ei (ab 14 Euro). Weitere herzhafte Optionen sind ein Grilled-Cheese-Sandwich (12 Euro), ein Pastrami-Sandwich vom Wagyu-Rind (19 Euro) oder eine Kombination aus pochiertem Ei, Linsen und Cranberries, die im Florentine „Green Goddess“ genannt wird (14 Euro).

Das „Dänische Frühstück“ ist der Klassiker auf der Karte. Catherina Hess

Die Interpretation des French Toast mit Heidelbeeren und Mascarponecreme sieht schön aus und schmeckt nicht zu süß. Catherina Hess

Hinter der Bar kann man in die offene Küche spähen. Catherina Hess

Wer es morgens lieber süß mag, kann zwischen Croissants, Pain au Chocolat und einer Joghurt-Granola-Bowl mit Beeren und Honig (10 Euro) wählen. Alternativ gibt es einen French Toast (13 Euro), der nicht nur mit seiner instagrammablen Optik besticht. Die zwei dicken in Zimtzucker ausgebackenen und mit Honig beträufelten Briochescheiben sind sehr großzügig mit einem fruchtigen Heidelbeerkompott überzogen. Dazu gibt es eine Mascarponecreme. Je nach Sitzplatz kann man einen Blick in die offene Küche werfen, die sich hinter der den Raum dominierenden, schicken Bar auftut. Dort kann man dem fröhlich wuselnden Team dabei zuschauen, wie es jedes Gericht mit viel Liebe auf die Teller drapiert.

Trinken kann man natürlich auch im Florentine. Verschiedene Tees (5,20 Euro) und diverse Kaffeespezialitäten zum Beispiel. Die sind alle gut und kräftig, jedoch kommt der Cappuccino für stolze 4,60 Euro in einer recht kleinen Tasse daher. Milchtee-Varianten gibt es mit Matcha oder Chai (4,80 Euro). Und wer eine heiße Schokolade bestellt, bekommt ein Glas aufgeschäumte Milch, in das er oder sie cremige Schokodrops in individueller Anzahl einrieseln lassen kann (5,20 Euro). Ein kleines Glas frisch gepressten Saft gibt es für 7 Euro.

Das vorwiegend junge Team bleibt auch, als der große Gastraum sich füllt, stets ruhig und freundlich, die Bestellung kommt zügig an den Tischen an. Am Ende des Vormittags verlässt man das Florentine satt und mit dem Plan, irgendwann auch die Cocktailkarte durchzutesten. Das nötige Kleingeld dafür sollte man im Florentine allerdings aufbringen können.

Florentine Tagesbar, Gabelsbergerstraße 63, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 11.30 bis 23 Uhr; Samstag, Sonntag und feiertags 9.30 bis 23 Uhr