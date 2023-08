Flohmärkte in München

Was dem einen die Wohnung verstopft, schmückt des anderen Heim - so funktionieren die Hinterhofflohmärkte.

Von Leonore Winkler

Die Stammstrecke - Münchens Fluch und Segen zugleich. Fluch, klar, das sind die Bauarbeiten. Häufig ist die Verbindung blockiert, die Bahnsteige menschenleer. Doch am Samstag, 26. August, fahren die S-Bahnen nicht nur wieder die gewohnte Strecke. Sie bringen alle Reisenden auch zum ersten Stammstrecken-Flohmarkt Münchens. Rund um die Haltestellen laden Nachbarschaften zwischen Pasing und Ostbahnhof zum Trödeln ein.

Vor dem Flohmarkt ist nach dem Flohmarkt. Obwohl erst im Mai und Juni die Hofflohmärkte in Haidhausen, Laim, Pasing und der Maxvorstadt stattfanden, sind die Nachbarschaften auch am Samstag wieder vertreten. Obere Au, Lehel und Altstadt können alles, was beim Stammstrecken-Flohmarkt übrig bleibt, einen Monat später beim regulären Hofflohmarkt verkaufen. Wenn etwas übrigbleibt.

Insgesamt elf Viertel nehmen an dem Riesen-Flohmarkt teil. Tourpläne für die verschiedenen Nachbarschaften wurden auf den Webseiten von Radio Gong und den Münchner Hofflohmärkten veröffentlicht. Sie können auch digital heruntergeladen werden.

Sparfüchse, Nachhaltigkeitsinteressierte und Unternehmungslustige können schauen und schlendern oder feilschen und verhandeln. Morning-Show-Host Mike Thiel, der den Flohmarkt initiiert hat, spricht von einer Riesengaudi, die perfekt in die Sommerferienzeit passt. Auch der Geschäftsführer der Hofflohmärkte, René Götz, ist von der Idee überzeugt. Er freue sich schon jetzt auf ganz viele Münchnerinnen und Münchner, die sich anmelden und dabei sind.

Für den Stammstrecken-Flohmarkt gelten die gleichen Spielregeln wie für die bekannten Hofflohmärkte. Die wahrscheinlich wichtigste Devise: Das Event findet bei jedem Wetter statt. Ob aus dem Sonnenschirm ein Regenschirm wird oder aus der Abdeckplane eine Picknickdecke ändert nichts daran, dass am Samstag getrödelt, gehandelt und gekauft wird.

Stammstrecken-Flohmarkt, Sa., 26. August, 14 bis 21 Uhr, Stände entlang der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof, Anmeldung unter www.hofflohmaerkte.de