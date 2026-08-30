Gegen halb neun Uhr abends wuselt es nachgerade in der Luft am Ostufer des Kleinhesseloher Sees. Während sich nur einen Kilometer weiter südlich auf der Monopteros-Wiese vor allem allerlei Partyvolk beobachten lässt, schlägt in der Dämmerung in den ruhigeren Teilen des Englischen Gartens die Stunde der Großen Abendsegler, der Bartfledermäuse, der Weißrand- und der Zwergfledermäuse. Das sind zumindest die Arten, die Christina Schneider an diesem Samstagabend identifizieren kann. Es ist die 30. internationale „Batnight“, die Nacht der Fledermaus also, die immer am letzten Augustwochenende stattfindet. Zu diesem Anlass gibt es in vielen europäischen Städten Führungen und Exkursionen, bei denen sich alles um das Leben und den Schutz von Fledermäusen dreht.

Christina Schneider ist die Münchner Kreisvorsitzende des Landesbunds für Vogelschutz (LBV), der sich auch für den Schutz der Fledermaus einsetzt. Schon ihre Bachelorarbeit hat Schneider über Fledermäuse geschrieben, seit 2014 ist sie beim LBV engagiert. Und in München kommt das Angebot der Fledermausexkursion in den Englischen Garten gut an. Etwa 200 Menschen hören sich, aufgeteilt in sechs Gruppen, die Ausführungen der Fledermaus-Expertinnen und Experten an. 13 Arten der flatternden Säugetiere sind in München schon beobachtet worden, 25 in Bayern, weltweit gibt es etwa 1500. Und in der Stadt fühlen sich die Tiere offenbar wohl, insbesondere dort, wo sie abends nicht durch künstliches Licht gestört werden.

Die Münchner LBV-Vorsitzende Christina Schneider führt die Teilnehmer der Fledermaus-Exkursion durch den Englischen Garten. Foto: Andreas Schubert

Hier, auf der Wiese des Kleinhesseloher Sees, stehen viele alte Bäume, an denen der LBV Fledermauskästen angebracht hat. Ansonsten hausen die Tiere gerne in Speichern, hinter Holzverkleidungen an Hausmauern, hinter Fensterläden, in Rollladenkästen oder in Spalten unter Flachdächern. In der Natur sind sie in hohlen Bäumen zu finden, in Spechthöhlen oder hinter abgelöster Rinde. Und was in der Dämmerung lautlos über die Köpfe hinweg und übers Wasser gleitet, löst bei den Exkursionsteilnehmern – vom Schulkind bis zur Rentnerin – Begeisterung aus. Viele versuchen vergeblich, die Tiere zu fotografieren, doch sie sind zu schnell für die Smartphone-Linsen.

Wie erklärt sich die Biologin Schneider die Freude vieler Menschen an Fledermäusen? „Es hat etwas Geheimnisvolles, Mystisches, und es ist etwas, was man nicht jeden Tag sieht“, sagt sie. Natürlich lässt sie in ihrem Vortrag die Vampirfledermaus nicht unerwähnt, das einzige Säugetier, das sich ausschließlich von Blut ernährt, ein bisschen Grusel darf schon auch sein. Doch die Blutsauger leben weit weg in Mittel- und Südamerika. Hiesige Arten bevorzugen Insekten oder Spinnen.

In München geht es den Fledermäusen noch vergleichsweise gut. Oft finden sie auch an Hochhäusern eine Nische als Quartier, in Parks wie dem Englischen Garten ausreichend Nahrung. Eine Fledermaus braucht täglich etwa ein Drittel ihres Körpergewichts an Nahrung. Weil es in Deutschland durch intensive Landwirtschaft und den Einsatz von Pestiziden immer weniger Insekten gibt, entfällt in vielen Gegenden die Nahrungsgrundlage für die Fledermäuse.

Manchmal verirren sich Fledermäuse auch durch gekippte Fenster in menschliche Behausungen. Erst kürzlich haben sich in Günzburg 30 Tiere in einer Wohnung eingenistet, während die Bewohnerin im Urlaub war. In München, erzählt Christina Schneider, seien voriges Jahr sogar etwa 100 Tiere in eine Wohnung in Hadern eingedrungen und hätten nicht mehr herausgefunden. Offenbar war eine einzelne Fledermaus durch ein Fenster geflogen und hatte durch ihre Schreie weitere Artgenossen angelockt. Fledermäuse können laut sein, sind für das menschliche Ohr aber nicht hörbar. Ihre Ultraschallrufe, zwischen zehn und 200 pro Sekunde, verwenden sie zur Orientierung und zur Ortung ihrer Beute.

Als Fledermausexpertin Schneider ihren Detektor einschaltet, ist ein schnelles Knacken zu hören, das einer Weißrandfledermaus, wie das Gerät anzeigt. Sie muss ganz in der Nähe sein, keine zehn Meter entfernt. Zu sehen ist die nächtliche Jägerin im Schutz der Dunkelheit aber nicht.