Die Diebe hatten es auf etwas ganz Besonderes abgesehen: zwei historisch wertvolle Damaszener-Schwerter, die einst dem ägyptischen König Faruk gehörten, der sie später bei einem Staatsbesuch in Deutschland dem damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer als Gastgeschenk mitbrachte. Um an sie ranzukommen, stemmten sie eine Panzerglasscheibe auf, zerstörten ein Gesamtkunstwerk und ließen einen Künstler, den es in den vergangenen Jahren schon mehrfach gebeutelt hat, entsetzt und ratlos zurück: den Performancekünstler Wolfgang Flatz.

Der 73 Jahre alte gebürtige Österreicher ist einerseits für seinen immensen Körpereinsatz bei seinen Performances bekannt. Doch seine Objekte und Installationen sind über den vordergründigen Schockeffekt hinaus meist vielschichtig und voller Anspielungen. So auch seine „Erlöserkapelle“ auf dem Künstlerdachgarten der Kistlerhofstraße 70 in Obersendling. Dort hatte ihm sein Mäzen Christian Hirmer vor Jahren im obersten Stockwerk des in blau-gelb leuchtenden Gebäudes eine große Atelierfläche sowie den mehr als 3000 Quadratmeter großen Dachgarten kostenlos zur Verfügung gestellt. Flatz machte daraus ein Privatmuseum mit riesigen Objekten, den „Heaven 7“.

Eines der wertvollen Damaszener-Schwerter, die aus der „Erlöserkapelle“ auf dem Künstlerdachgarten von Flatz in der Kistlerhofstraße gestohlen wurde. (Foto: Wolfgang Flatz)

Nachdem die Kistlerhofstraße mehrfach verkauft worden war, musste Flatz sein Atelier vergangenes Jahr endgültig räumen. Kurze Zeit davor war er, ebenfalls nach einem Besitzerwechsel, schon aus seinem Wohnatelier auf der Praterinsel vertrieben worden. Und bereits 2012 war er Opfer eines Unfalls geworden, bei dem er beinahe ums Leben gekommen wäre und von dem er sich nur mühsam erholte.

Vielleicht hat ihn dies auch zu der sogenannten „Erlöserkapelle“ inspiriert? Unter einem romanischen Kreuz, das von Bildern mit Schädeln aus der Kapuzinergruft in Palermo umgeben ist, liegt die Gruft. Deren zentrales Element ist die in den Boden eingelassene Installation mit den beiden historischen Schwertern mit Gold-Intarsien. Eines der Schwerter hat einen Silbergriff. Das zweite ist ein Flammenschwert mit einem geschnitztem Griff aus Kamelbein. Beide Schwerter sind mit ziselierten silbernen Scheiden ausgestattet. Die Installation, die durch ein Fuchsfell (in Abwandlung des königlichen Hermelins) sowie eine silberne Schale und einen Pokal ergänzt ist (hier spielen Überlegungen zum Heiligen Gral eine Rolle), thematisiert die Kreuzzüge und überführt das Thema in einen zeitgenössischen Kontext.

Die Einlassung im Boden ist eine Art gläserner Hochsicherheits-Sarg. Die Abdeckung besteht aus einer ehemaligen Eingangstür von Tiffany in München, deren massives Panzerglas – so erzählt es Flatz – zwar einem Einbruch in das Juweliergeschäft standgehalten hatte, das aber dennoch ausgewechselt werden musste. Als er vor Jahren von der Geschichte hörte, holte er sich die Tür.

Auch dieses Mal hielt das Glas der brachialen Gewalt zunächst stand. Erst nachdem die Einbrecher eine Ecke aufhebeln konnten, gelang es ihnen, an die Schwerter zu gelangen. Interessant ist, dass ein drittes Schwert, das weder kunsthistorisch noch vom Materialwert her kostbar ist, nicht angetastet wurde. Die Diebe müssen sich also ausgekannt haben.

Wolfgang Flatz auf dem Dach in der Kistlerhofstraße 70. (Foto: Stephan Rumpf)

Wie viel die beiden Schwerter tatsächlich wert sind? „Unschätzbar“, sagt Flatz, „sie sind einmalig“. Auch deshalb, weil ihre Geschichte so einmalig ist. Als König Faruk von Ägypten 1950 die Bundesrepublik besuchte (übrigens zwei Jahre, bevor er durch einen Militärputsch gestürzt wurde), schenkte er Adenauer die Schwerter. Ihren weiteren Weg beschreibt Flatz so: Nach dessen Tod verkauften seine Erben die Schwerter an einen Bonner Kunsthändler. Der tauschte sie gegen ein Bild von Kokoschka bei einem Wiener Kollegen. Als dieser pleiteging, erwarb ein Freund von Flatz – wie er selbst ein Goldschmied – die Schwerter aus der Insolvenzmasse und bot sie ihm an. Und so kamen die Schwerter nach München, wo Flatz sie künstlerisch umdeutete.

„Vom Einbruch erfahren habe ich durch einen Anruf von der Hausverwaltung und dann von der Polizei“, berichtet Flatz am Telefon. Er selbst war seit Frühjahr nicht mehr im Heaven 7, wartet, dass die Objekte abgebaut und eingelagert werden. Denn er habe eine Vereinbarung mit Hirmer über einen „Rückbau“ des Dachgartens. Ein neues Atelier hat er inzwischen gefunden. Doch ob die Schwerter jemals wieder gefunden werden? Die Polizei bittet jedenfalls um sachdienliche Hinweise.