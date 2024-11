Der Mann hatte an jenem Februartag 2020 ein Probetraining in dem Studio absolviert. Anschließend begab er sich in den Whirlpool. Das Sprudelbecken war nicht in den Boden eingelassen, sondern über sieben geflieste Treppenstufen erreichbar. An diesen Stufen befand sich kein Handlauf, dafür aber an den Treppen, die in den Whirlpool führten.

Vor Gericht behauptete der Mann nun, er sei beim Aussteigen aus dem Pool auf einer nassen Treppenstufe ausgerutscht und er sei mit dem Hinterkopf auf den Treppenstufen aufgeschlagen. In einem Klinikbericht sind die Verletzungen des Klägers dokumentiert, ebenso die Tatsache, dass er elf Tage lang stationär dort behandelt wurde. Er selbst gab an, er habe in der Folgezeit unter psychischen und physischen Problemen gelitten, was sich auch nachteilig auf seinen Beruf ausgewirkt habe. Seiner Meinung nach sei der Ausstieg aus dem Pool nicht ausreichend gesichert gewesen.

Das beklagte Fitnessstudio war da naturgemäß anderer Meinung. Der Kläger hätte sich auch an der Wand festhalten können, sein Sturz könnte auch auf gesundheitliche Beschwerden wie etwa Kreislaufprobleme oder Ähnliches zurückzuführen sein. Und in der Nähe von Duschen oder Wasserbecken müsse mit Glätte infolge von Nässe gerechnet werden, entsprechend vorsichtig müsse man sich fortbewegen.

Nein, sprach da die 30. Zivilkammer in ihrem Urteil, das Sportunternehmen habe da sehr wohl seine Verkehrssicherungspflicht – wie es im Fachjargon so schön heißt –verletzt. Allerdings habe der Kläger nicht beweisen können, dass das fehlende Geländer ursächlich für den Schaden gewesen sei. Ein Gutachter kam zu dem Schluss, dass der Mann auch am Boden ausgerutscht sein könnte. Zeugen für den Unfall habe es nicht gegeben. Deshalb werde die Klage abgewiesen.