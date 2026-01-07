Eine Schreckschusspistole hat am Montagabend einen Polizeieinsatz in einem Schwabinger Fitnessstudio ausgelöst: Ein 21 Jahre alter Student hatte die täuschend echt aussehende Waffe beim Training auf einem Laufband in die Trinkflaschenhalterung gesteckt, wie die Polizei mitteilte. Eine 21-Jährige, die zur gleichen Zeit ebenfalls in dem Fitnessstudio trainierte, bemerkte die Pistole und rief gegen 22.15 Uhr die Polizei.

Polizeibeamte stellten die Schreckschusswaffe sicher und kontrollierten deren Besitzer. Der 21-Jährige besaß laut Polizei den sogenannten Kleinen Waffenschein, mit dem man Schreckschusswaffen in der Öffentlichkeit mitführen und bei sich tragen darf, allerdings nur verdeckt, nicht offen. Der Student hatte den Schein entgegen den Vorschriften aber nicht dabei. Zudem war der 21-Jährige den Polizeiangaben zufolge betrunken und hatte die Pistole samt Munition zwischenzeitlich auch noch unbeaufsichtigt in der Halterung gelassen.

Weil das Ordnungswidrigkeiten sind, muss sich der 21-Jährige nun wegen diverser Verstöße gegen das Waffengesetz verantworten. Neben der Waffe und der mitgeführten Munition stellte die Polizei an der Wohnung des jungen Mannes weitere Munition und den Waffenschein sicher. Nun werde auch geprüft, ob er den Schein behalten darf.