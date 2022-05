Ein Schriftsteller sei in gewisser Weise ein Archäologe und gehe flussaufwärts. Bis hin zur Quelle - dem Beginn von allem - und rekonstruiere eine Welt, die so nicht mehr existiert. So beschreibt Fiston Mwanza Mujila seine Herangehensweise im neuen Roman, der von seiner Kindheit handelt. Für "Tanz der Teufel" (Zsolnay Verlag) wählt er das Grenzgebiet zwischen Zaire/Kongo und Angola in den Neunzigerjahren als Schauplatz. Aufgewachsen in einer Diktatur, erzählt Mujila von der Bedeutung des Lebens unter diesem Joch, von Landfluten, dem Diamantenrausch in Angola und anderen gesellschaftspolitischen Ereignissen. Am Montag, 9. Mai, kommt der kongolesisch-österreichische Schriftseller nach München ins Muffatwerk und liest dort im Ampere aus seinem neuen Roman.

Fiston Mwanza Mujila , Mo., 9. Mai, 20 Uhr, Muffatwerk, Ampere, Zellstraße 4, Karten unter www.muffatwerk.de