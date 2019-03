5. März 2019, 18:29 Uhr Fischzucht Auf Wasser gebaut

In vierter Generation betreiben die Rötzers ein Fischgut. Vom Abstreifen des Laichs bis hin zur Schlachtung macht die Familie alles selbst

Von Manuel Kronenberg

Verlernt habe er nichts, sagt Reinhard Rötzer und betritt das Haus, in dem Anfang und Ende so nah beieinander liegen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren wagt der 64-Jährige sich wieder an diese Arbeit. Der Boden im Bruthaus ist mit einer dünnen Schicht Wasser bedeckt; es spritzt bei jedem seiner Schritte. Ein leichter Fischgeruch steigt ihm in die Nase. Von rechts ertönen laute dumpfe Schläge. Ein Mann steht an einem Edelstahltisch, ein weißes Rundholz in der Hand. Er greift sich einen Fisch nach dem anderen und hämmert den Tieren mit voller Wucht auf den Kopf. Betäubung per Kopfschlag - damit sie anschließend getötet und ausgenommen werden können.

Rötzer geht an seinem Kollegen vorbei. Er will jetzt nicht von der Schlachtung erzählen, sondern lieber zeigen, wie für die Fische in seiner Zucht alles beginnt. Er läuft auf mehrere dunkelgrüne Wannen zu, die in dem Bruthaus aufgereiht stehen, sogenannte Anfütterungsbecken. Darin schwimmen die kleinen, frisch geschlüpften Fische, erklärt Rötzer. Er steigt auf eine Stufe, um in die Becken hineinschauen zu können.

Der Mann mit dem grauen Schnurrbart leitet das Fischgut Waldheim in Bergkirchen in der Nähe von Dachau seit fast 30 Jahren. Der Familienbetrieb wird damit in vierter Generation von den Rötzers betrieben. Zwischenzeitlich hat Reinhard Rötzer die Weiher etwa zehn Jahre lang verpachtet und seine Arbeit in der Fischzucht ruhen lassen. In dieser Zeit haben er und seine Familie ausschließlich Fischhandel betrieben und den Angelweiher auf ihrem Grundstück weitergeführt. Jetzt steht Rötzer kurz vor seiner Rente - und nimmt in diesem Jahr die Zucht noch ein letztes Mal selbst in die Hand.

Rötzer deutet in das Becken auf einen großen Schwarm junger Bachforellen. Sie sind knapp drei Monate alt und noch nicht größer als zwei bis drei Zentimeter. Die Fische tummeln sich am hinteren Ende der Wanne - weil dort von oben das Futter ins Wasser fällt. Rötzer fasst in den schwarzen Kasten, der über dem Becken angebracht ist. Darin befindet sich ein kleiner Haufen des braunen Futters. Er zerreibt es zwischen seinen Fingern. "Sieht aus wie Kaffeepulver", sagt er. Es fällt nach und nach automatisch aus dem schwarzen Kasten, damit man nicht ständig vorbeikommen muss, um es von Hand in die Becken zu streuen.

Die Rötzers züchten auf ihrem Fischgut Saiblinge und Bachforellen - so wie viele Betriebe im Münchner Umland. Hauptsächlich gezüchtet werden in der Region Bach- und Regenbogenforellen sowie Saiblinge, weil es hier viel kaltes Quellwasser gibt. In Franken etwa konzentriert sich die Produktion eher auf Karpfen. Die sind nicht so sehr auf Quellwasser als auf viel Platz und große Teiche angewiesen. Was für Rötzer besonders wichtig ist: Er und seine Familie machen vom Abstreifen der Fischeier in der Laichzeit am Jahresende bis hin zur Schlachtung alles selbst. Sogar eine Kammer zum Räuchern der Fische gibt es. Rötzers Frau und seine Tochter, Susanne und Elisabeth Rötzer, sind für den Hofladen zuständig, wo die Familie ihre Speisefische direkt verkauft.

Die Zuchtfische der Familie wachsen ohne Chemie oder Antibiotika auf. (Foto: Toni Heigl)

Rötzer verlässt das Bruthaus wieder, um den Teil der Zucht zu zeigen, der für die Zeit zwischen Geburt und Schlachtung am wichtigsten ist: die Weiher. 16 Stück befinden sich auf dem Grundstück; sie machen eine Fläche von zwei Hektar aus. Rötzer läuft an den Teichen entlang und zeigt auf einen großen Graben, in den gerade erst frisches Wasser einläuft. Es kommt aus einer natürlichen Quelle, nämlich dem Gröbenbach, der direkt am Grundstück vorbeifließt. Wenn die Fische im Bruthaus groß genug sind, werden sie hierhin in die Weiher umgesiedelt - das passiert meist im April, wenn die Fische ungefähr vier Monate alt sind. Sie wiegen dann rund 50 Gramm und sind etwa so groß wie ein Smartphone. Bis zu 10 000 Fische werden im Frühjahr in einen Weiher eingesetzt. Dort leben sie dann ungefähr zwei Jahre lang, ehe sie geschlachtet werden.

Zumindest von den Bachforellen kommen allerdings nicht alle unter das Messer. Einen großen Teil verkauft Rötzer auch als Besatzfische an Angelvereine. Das heißt, er gibt die Fische weiter - ob sie noch in den Eiern stecken, frisch geschlüpft oder schon etwas größer sind -, damit die Vereine sie in natürlichen Gewässern aussetzen können. Denn der Fischbestand in den bayerischen Flüssen ist bedroht und geht seit Jahren zurück. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Auch Rötzer kennt die Probleme und hat mit ihnen zu kämpfen. Da sind etwa die vielen wild lebenden Kormorane, die Fische fressen. Oder die nach Regen auftretenden Abschwemmungen, die Giftstoffe aus der Landwirtschaft in die Gewässer spülen.

"Ich bin nicht sehr gut zu sprechen auf konventionelle Landwirte", sagt Rötzer. Manche von ihnen würden wirtschaften, als gehe im nächsten Jahr die Welt unter, meint er. Vor knapp 20 Jahren seien plötzlich fast alle seiner Bachforellen gestorben. Später habe er Rückstände eines Spritzmittels für Mais in den toten Fischen gefunden. Er vermutet, dass ein Landwirt damals zu nahe am Fluss gearbeitet oder sogar absichtlich etwas im Wasser entsorgt habe.

Laut dem aktuellen Zustandsbericht der bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft sind fast 60 Prozent der heimischen Fischarten gefährdet. Auch die Bachforelle ist auf der roten Liste aufgeführt. Mit dem Verkauf von Besatzfischen möchte Rötzer also auch zum Artenschutz beitragen. "Es ist total traurig, dass man Fische züchten muss, damit sie nicht aussterben", sagt er. Aber das sei eine menschliche Eigenart: immerzu Symptome behandeln, anstatt den Ursachen auf den Grund zu gehen.

Reinhard Rötzer leitet das Fischgut seit fast 30 Jahren. (Foto: Toni Heigl)

Dabei steht die Aquakultur und auch die Teichwirtschaft selbst immer wieder in der Kritik von Tier- und Umweltschützern. Der World Wide Fund For Nature (WWF) etwa sagt zwar, dass es umweltfreundliche Fischzuchten gebe, viele aber ökologisch bedenklich seien. Auf seiner Webseite schreibt der WWF: Aquakulturen verursachen "in der Regel große Umweltschäden, wenn Chemikalien, Nahrungsreste, Fischkot und Antibiotika aus den offenen Netzkäfigen in die Flüsse und Meere gelangen". Außerdem sei das Futter, das fleischfressende Fischarten wie die Forelle brauchen, problematisch. Denn dafür benötigt man Fischmehl oder -öl, das meist aus den Meeren kommt. Dies führe dort zu Überfischung, so der Vorwurf.

Sebastian Hanfland vom Landesfischereiverband kennt die Kritik. Doch was das Futter angehe, habe sich in den vergangenen Jahren viel getan, sagt er. "Der Anteil an Fischmehl ist extrem zurückgegangen. Die Futterpellets sind wesentlich nachhaltiger geworden." Zudem werden zumindest in Deutschland kaum mehr Medikamente eingesetzt, sagt Hanfland. Er rät deswegen, beim Kauf auf die Herkunft der Fische zu achten.

In seinem Betrieb werden keine chemischen Mittel oder Antibiotika eingesetzt, sagt Rötzer. "Man sollte nicht immer bloß an Profit denken." Für ihn sei es genauso wichtig, auf die Tiere und die Natur zu achten. So spanne er zum Beispiel keine Netze über die Teiche, erzählt er. Damit könne man die Fische vor Vögeln schützen, die sich ab und an eine Mahlzeit aus den Weihern picken. Von solchen Maßnahmen halte er aber wenig, sagt der Fischzüchter, da sich die Vögel dann in den Netzen verfangen könnten.

Die Arbeit sei ein Knochenjob, sagt Rötzer. Aber die Fischzucht sei auch ein toller Beruf. Außerdem habe ihm seine Tochter vor Kurzem neuen Aufschwung gegeben: Elisabeth Rötzer wird im Sommer ihre Lehre abschließen und den Betrieb dann übernehmen. "Jetzt gebe ich noch mal Gas", sagt der 64-Jährige. Denn er hofft, dass der Betrieb weiter in Familienhand bleibt. Und er freut sich darüber, dass er diesen Knochenjob noch einmal aufnehmen kann, bevor es für ihn dann in den Ruhestand geht.