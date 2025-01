Von Patrik Stäbler

Ausgerechnet im Finanzamt ist man sich an diesem Festtag uneins über die Zahlen. Die Behörde in München, die größte ihrer Art in ganz Deutschland, erwirtschafte allein 34 Prozent des gesamten bayerischen Steueraufkommens, sagt Finanzminister Albert Füracker (CSU) in seiner Rede – und sorgt damit für Irritationen bei Parteifreund Christian Bernreiter.