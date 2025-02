Von Thomas Becker

Die Pressetische 100 und 101 im Festsaal am Nockherberg haben beim Filserball Vor- und Nachteile. Man sitzt zwar schön nah dran an der Bühne, allerdings ganz an der Seite, sodass der Blick doch meist hoch auf den Bildschirm geht, sobald sich etwas tut. Ein Plus dagegen: Das vorzügliche Böfflamott kommt auf dem kürzestmöglichen Weg aus der Küche.