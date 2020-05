In einem offenen Brief haben sich 21 Betreiber von Arthouse-Kinos aus München und Umgebung über ihre "angespannte" Lage geäußert, die sich auf den Punkt bringen lässt mit: "hohe Fixkosten bei null Einnahmen". Die Unterzeichner wünschen sich den direkten Austausch mit der Politik und eine zeitnahe Wiedereröffnung ihrer Kinos - "aber nicht um jeden Preis." Adressiert an Ministerpräsident Markus Söder, Kunstminister Bernd Sibler, Digitalministerin Judith Gerlach, Oberbürgermeister Dieter Reiter, Kulturreferent Anton Biebl und FFF-Geschäftsführerin Dorothee Erpenstein, bemängelt das Schreiben die Wertschätzung "einer der tragenden Säulen unserer Gesellschaft". Zwar seien dankenswerterweise Soforthilfemaßnahmen, Darlehen und Sonderpreise ermöglicht worden. Aber Kinos fänden in den öffentlichen Stellungnahmen der Politik nur zögerlich Erwähnung.

Konkret fordern die Initiatoren Söder und Sibler dazu auf, sich der Wiederaufnahme des Kulturbetriebs anzunehmen. "Wir sind überzeugt, dass die Kulturstätte Kino sich in besonderer Weise eignet, den Betrieb aufzunehmen, auch unter den Umständen, wie sie auch für die Gastronomie gelten, die in Kürze öffnen darf." Außerdem wünschen sie sich, in die Pläne für die Wiedereröffnung einbezogen zu werden, damit diese in einem angemessenen Zeitraum und unter Wahrung realistischer Konditionen vorbereitet werden könne. "Eine überstürzte Wiedereröffnung, wie sie jetzt in anderen Bundesländern geschieht, lehnen wir ab, da der Neustart Vorbereitungszeit braucht", heißt es weiter. Und: "Wir brauchen finanzielle Hilfen, auch über die Zeit der Schließung hinaus." Zu den Unterzeichnern gehören unter anderen Thomas Kuchenreuther (ABC und Leopold Kinos), Marlies Kirchner (Theatiner), Anne Harder (Neues Maxim) und Matthias Helwig (Breitwand-Kinos).