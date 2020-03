Absagen, Verschiebungen, Aufhebungen - weltweit wird das öffentliche Leben eingeschränkt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Viele der Maßnahmen, die richtig und wichtig sind, führen aber zu enormen wirtschaftlichen Einbußen, die über kurz oder lang existenzbedrohend sind. Gerade deshalb hat sich die Münchner Filmwerkstatt dazu entschlossen, ihre Seminare bis 20. April ab sofort per Videokonferenz stattfinden zu lassen. Denn zum einen ist sie als Weiterbildungseinrichtung selbst von den Schließungen und den damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen betroffen, zum anderen will sie ihren Seminarteilnehmern weiterhin Wissen in Form verschiedenster Weiterbildungsinhalte anbieten, um sich auch zukünftig bestmöglich auf dem Arbeitsmarkt positionieren zu können. Am kommenden Wochenende, 28./29. März, wird der Fokus auf den Auswirkungen der Corona-Krise liegen in dem Seminar "Arbeits- und Vertragsrecht für Filmschaffende". Weitere Termine und Informationen unter der Homepage www.muenchner-filmwerkstatt.de.