Als es mit der Stadt Detroit langsam aber sicher bergab ging, ging es mit ihr steil bergauf: Suzi Quatro, das Mädchen aus der kränkelnden Autometropole der USA machte in den Seventies vor allem außerhalb der Staaten Karriere. In Europa, Australien, ja sogar in Japan war sie ein Rockstar - und als Frau in dieser lederbewehrten Hosenrolle Wegbereiterin für viele, die nach ihr (und Bonnie Tyler und Janis Joplin) kamen. An diesem Freitag kommt sie, die nach 53 Jahren immer noch im Geschäft ist, nach München. Im Arri wird sie ihren Fans den Film über ihr Leben vorstellen, eine Dokumentation, die zumindest auf der Leinwand auch ein Wiedersehen mit vielen anderen alten Recken der Szene bietet. Alice Cooper, Joan Jett, Debbie Harry, Len Tuckey, Produzent Mike Chapman erzählen in dem Film von Liam Firmager ihre Sicht auf "Suzi Q", so auch der Titel des Films. Offizieller Filmstart ist dann am 19. März.

Suzi Q, Preview in Anwesenheit von Suzi Quatro, Fr., 13. März, 20 Uhr, Arri Kino, Türkenstraße 91, t 0180/5444966