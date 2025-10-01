Natürlich kann man auch von morgens 8 Uhr bis mittags 12 Uhr frohlocken und von mittags 12 Uhr bis 8 Uhr abends „Hosianna“ singen, so wie einst der Engel Aloisius. Vom „Münchner im Himmel“ bis zum Brandner Kaspar haben sich ja schon einige Urbayern Gedanken über das Leben nach dem Tod gemacht.

Jetzt kommt mit der bayerischen Komödie „Zweigstelle“ eine neue Variante hinzu: Eine bei einem Unfall dahingeraffte Freundes-Clique findet sich in einer Jenseits-Behörde (Sektion „Süddeutschland“) wieder, dort soll über ihr weiteres Schicksal entscheiden werden – also über Elysium, Fegefeuer oder Wiedergeburt.

Keine ganz unerhebliche Sache also, doch das Behördenpersonal macht lieber Mittagspause. Oder trinkt Kaffee. Oder beschwert sich beim Chef über zu hohe Arbeitsbelastung. Also fast genauso wie in einer irdischen Amtsstube. „Zweigstelle“ ist das Spielfilmdebüt des HFF-Absolventen Julius Grimm, für Gastrollen konnte er Stars wie Rick Kavanian, Luise Kinseher, Rainer Bock, Maxi Schafroth, Teresa Rizos oder Florian Brückner gewinnen. Der Film hatte im Sommer Weltpremiere beim Filmfest München und wurde dort mit dem Publikumspreis der Süddeutschen Zeitung und des Bayerischen Rundfunks ausgezeichnet.

Am Donnerstag, 9. Oktober, läuft der Film bundesweit in den Kinos an, schon Tage davor ist der Regisseur in ganz Bayern unterwegs und stellt ihn dem Publikum persönlich vor. Begleitet wird er dabei von wechselnden Gästen aus dem Ensemble. Am 7. Oktober schaut Grimm im Münchner Rio Filmpalast vorbei, am 11. Oktober im Mathäser. Im Rahmen der „Bayern 2 Kulturpreview“ ist der Film am 7. Oktober auch in fünf bayerischen Städten zu sehen, in Nürnberg, Kempten, Cham, Aschaffenburg und Garmisch-Partenkirchen.

Zweigstelle, D 2025, Regie: Julius Grimm, Regiebesuch am Dienstag, 7. Oktober, 20 Uhr, Rio Filmpalast, Rosenheimer Straße 46, und am Samstag, 11. Oktober, 17 Uhr, Mathäser, Bayerstraße 3-5