Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah - dachte sich der New Yorker Matt Green und lief los. Jetzt, acht Jahre später, hat er sich fünfzehntausend Kilometer seiner Stadt erwandert. Sein Ziel: durch jede einzelne Straße zu gehen, über jeden Pfad eines Parks. Dafür gab er Job und Beziehung auf, sogar die eigene Wohnung. Ein festes Ziel hat er nicht, Matt Green läuft um des Laufens willen, seiner Neugierde folgend. Nun schläft er bei Freunden, passt auf deren Katzen auf und lebt von Gelegenheitsjobs und Spenden. Sein Budget: 15 Dollar am Tag. Der Dokumentarfilmer Jeremy Workman ("Magical Universe"), selbst mit einem Faible für Menschen mit extremen Leidenschaften ausgestattet, hat ihn auf Teilen seiner Strecke begleitet. Ein Ein-Mann-Filmteam sozusagen, das einfach nur hinterherlief und entdeckte, was Matt Green sah: Gullydeckel, Leuchtreklamen und vor allem Menschen. Herausgekommen ist nebst 500 Stunden Filmmaterial eine leise Dokumentation über die Schönheit im vermeintlich Einfachen, eine Liebeserklärung an New York und vor allem: eine Ode an den Minimalismus. "New York - Die Welt vor Deinen Füßen" startet offiziell am 12. März in den deutschen Kinos. Vorab zeigen die City-Atelier-Kinos eine Preview, bei der auch Protagonist Matt Green und Regisseur Jeremy Workman zu Gast sein werden. Wie kommt man auf die Idee, eine ganze Stadt zu erwandern? Welche Geschichten erzählen die Menschen? Und wie sehr schweißt ein monatelanges Filmprojekt zwei Menschen zusammen? All das können die Zuschauer an diesem Mittwoch erfragen. Dabei wird Matt Green auch erzählen, warum er ursprünglich gar nicht gefilmt werden wollte - und wie es dennoch dazu kam, dass er und Workman an diesem Abend als Freunde vor dem Publikum stehen werden.

New York - Die Welt vor Deinen Füßen, USA 2018, Regie: Jeremy Workman, Vorpremiere und Gespräch, Mi., 4. März, 20 Uhr, City-Atelier Kinos München, Sonnenstraße 12a, t 59 19 83