Die größte Sammlung nonkonformer Kunst aus der DDR befindet sich an einem unbekannten Ort in Rio der Janeiro. Mehr als 1 200 Gemälde, Zeichnungen, Collagen und Druckgrafiken: ein riesiger Streifzug, den kein Museum und kein anderer Sammler je unternommen hat. 1984 lebte Francisco Chagas Freitas als diplomatischer Vertreter Brasiliens in Ostberlin und fing an, Kunst zu sammeln, die nicht dem sozialistischen Realismus entsprach. Maler wie Peter Herrmann, Gil Schlesinger oder der Bildhauer Matthias Jackisch wurden seine Freunde und er verhalf ihnen zu Ausstellungen in seiner Heimat. Dort sorgte die unangepasste Kunst für Aufsehen. In Deutschland bekam man davon wenig mit. In seinem Dokumentarfilm "Der vergessene Schatz" erzählt Tom Erhardt diese unglaubliche Geschichte, in dem er Chagas begleitet und viele Künstler zu Wort kommen lässt. Da wird von einer Kunstaktion erzählt, in der ein abgestorbener Wald grün gestrichen wurde. Die Stasi beobachtete dies und stufte es als "demonstrativ-provokatorische Handlung" ein. Oder von der "Obergrabenpresse", die in Dresden Ende der Siebzigerjahre unerlaubt gegründet wurde. Grafiker, die vom Staat ignoriert wurden, konnten hier drucken und ausstellen. Die Entschlossenheit der Künstler, sich gegen das System zu stellen, beeindruckt. Gelungen erzählt von Tom Erhardt.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Der vergessene Schatz, D 2019, Regie: Tom Erhardt, Donnerstag, 8. Okt., 19.30 Uhr, mit anschließendem Gespräch mit dem Regisseur, Neues Maxim, Landshuter Allee 33, t 89 05 99 80