Detailansicht öffnen (Foto: Atacama Productions France)

Das Anden-Massiv (auf Spanisch: cordillera) nimmt 80 Prozent der Oberfläche Chiles ein. Aber das Gebirge ist mehr als ein gewaltiges Naturphänomen, es ist Sinnbild politischer Geschichte, ein Ort der Erinnerung. Patricio Guzmán hat es zum zentralen Motiv seines Films "Die Kordillere der Träume" () gemacht. Die Doku des chilenischen Regisseurs bildet das Finale seiner Trilogie, nach dem Auftakt "Nostalgie des Lichts", für den der Filmemacher in die Atacamawüste reiste, und dem zweiten Teil "Der Perlmuttknopf", in dem er Patagonien erkundete.

Nun kehrt er für den Abschluss in seine Heimat zurück, bis in die Ruinen des Hauses seiner Kindheit in Santiago de Chile. Guzmán, der seit dem Pinochet-Putsch 1973 im Pariser Exil lebt, arbeitet die politische Geschichte der Militärdiktatur und des Widerstands auf. Bildgewaltig und intim erzählt er von der chilenischen Vergangenheit, die noch immer die politische und gesellschaftliche Gegenwart des Landes beeinflusst. Seine sanfte Stimme leitet die Zuschauer durch Guzmáns bisher persönlichsten Film - in einer gekonnten Verflechtung von Politik und Natur.

Die Kordillere der Träume, Regie: Patricio Guzmán, OmdU, Mi., 22. Juli, und Mi., 29. Juli, jeweils 18.30 Uhr, Studio Isabella, Neureutherstraße 29, t 271 88 44, www.studio-isabella.com