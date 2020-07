Hoch hinaus geht es an diesem Montag um 17.30 Uhr beim Bayerischen Outdoor Filmfestival im Autokino Aschheim. Das Festival, das sich auf Abenteuer- und Naturfilme spezialisiert hat, entführt seine Besucher mit sieben Filmen auf Bergspitzen, Wiesen und Vulkane. Der Film Full Moon zum Beispiel begleitet zwei Skifahrer durch die Vollmondnacht und verspricht beeindruckende Aufnahmen. In Goldene Acht setzt der renommierte Naturfilmregisseur Jan Haft die heimische Flora und Fauna in Szene.

Bayerisches Outdoor Filmfestival, Mo., 20. Juli, 17.30 Uhr, Autokino Aschheim, Münchner Straße 60, Aschheim, weitere Termine unter www.boff-film.com