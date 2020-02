In den Siebziger- und Achtzigerjahren lud Ricardo Montalbán als eleganter Millionär Mr. Roarke in der TV-Serie "Fantasy Island" gut betuchte Gäste auf seine Insel ein, um ihnen ihren sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Die Serie war ein Hit, auch, weil sie in bester "Traumschiff"-Manier durch wunderschöne Bilder der Umgebung ordentlich bereichert wurde und ein Happy End abzusehen war. Nun haben sich aber die Horrorspezialisten von Blumhouse einer Neuinterpretation dieser Trauminsel gewidmet. Bei Regisseur Jeff Wadlow verwandeln sich die Fantasien der Insulaner in finstere Gedankenspiele über innere, menschliche Abgründe. Schnell entpuppt sich das magische Eiland mit Wellnessressort als sadistischer Albtraum und tödliche Falle. Paradiesisch ist daran nichts mehr.

Fantasy Island, USA 2020, R: Jeff Wadlow, läuft in mehreren Kinos, Spielzeiten siehe Programm