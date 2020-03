Am Hochzeitstag packten Florence und King Vidor (2. v.li.) ihre Sachen in den Ford Model T und fuhren los, westwärts, nach Hollywood. King hatte im Kino in seiner Heimatstadt Galveston, Texas die Filme von David W. Griffith gesehen und war sich sicher, so schöne Filme könne auch er machen. Bei seinen ersten Filmen half ihm die Gemeinde seiner Christian Science, Ärzte vorwiegend, die Requisiten stellten und als Komparsen arbeiteten. Von dieser Liebe zum Kino erzählt die Folge der legendären TV-Reihe "Cineastes de notre temps", mit der an diesem Dienstag die große Vidor-Retro im Filmmuseum startet, dazu läuft der Stummfilm "The Jack-Knife Man".

Cineastes de notre temps: King Vidor und The Jack-Knife Man, Dienstag, 10. März, 18.30 Uhr, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1