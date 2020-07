Ungeheuerlich, was die Anzüge mitmachen. Andere stehen in diesem Tuch nur auf Beerdigungen herum, für Jake und Elwood sind sie Uniform, Rüstung und Arbeitsoverall. Es waren prädigitale Zeiten, als Jake aus dem Staatsgefängnis von Joliet entlassen wurde und sich gemeinsam mit seinem Bruder im Auftrag des Herrn aufmachte, mit erwecktem Soul Geld für das Waisenhaus aufzutreiben, in dem sie aufgewachsen waren. Es waren Zeiten, in denen sich die Ekstase des Sounds noch in Materialeinsatz und -verschleiß bemessen ließ. Was nicht nur die Anzüge betraf. Die "Blues Brothers" waren in dieser Hinsicht vorbildlich verschwenderisch. Mit den schweißtriefenden Auftritten der Stars von Ray Charles über James Browne bis Aretha Franklin und einer fantastischen Band einerseits, mit dem mustergültigen Demolieren von Autos andererseits. Zum 40. Geburtstag des Filmes hat man eine um 15 Minuten verlängerte Version herausgebracht. Denn nicht nur Jake und Elwood wissen: Mehr ist mehr.

Blues Brothers - Extended Version, 12J, USA 1980, Regie: John Landis, Freitag, 31. Juli, 18.30 Uhr Royal Filmpalast, Goetheplatz 2, t 53 39 56