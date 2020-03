Marina Abramović, Sigalit Landau, Katharina Sieverding und Shirin Neshat. Diese Liste liest sich wie ein Who's who aktueller Performance-, Film- und Installationskunst. Die Regisseurin Evelyn Schels hat die Porträts der Künstlerinnen in ihrem Dokumentarfilm "Body Of Truth" zusammengeführt. Vom Filmplakat blicken einem Abramović und Co. fest in die Augen. Stark wirken sie. Dennoch: Krieg, Gewalt und politische Konflikte haben die Lebensgeschichten aller vier geprägt. Eine künstlerische Antwort haben sie in der Auseinandersetzung mit dem weiblichen Körper gefunden. "Ich verwende den Körper wie ein Instrument", proklamiert etwa Abramović . Mit "Body Of Truth" zeigt Schels, wie vier Künstlerinnen den Körper als Projektionsfläche geschichtlicher Ereignisse und persönlicher Erfahrungen inszenieren.

Body of Truth, Regie: Evelyn Schels, Mittwoch, 11. März, 20 Uhr, City Kinos, Sonnenstraße 12, München-Premiere in Anwesenheit von Marina Abramović, Katharina Sieverding und Evelyn Schels