Wenn Pam Grier in diesem Film läuft, ist das die Visualisierung von Sound. Ein Bewegungsablauf im Soul-Fluss. So wie der Beat in Bill Withers "Who Is He (And What Is He To You)", so, wie Randy Crawfords "Street Life" und natürlich so, wie "Across 110th Street" von Bobby Womack, für den Grier als junges Mädchen als Backgroundsängerin arbeitete. Bekannt wurde sie in den Siebzigern mit Filmen von Roger Corman und als Schauspielerin in Blaxploitation-Werken wie "Foxy Brown". Quentin Tarantino hatte sie eigentlich schon in "Pulp Fiction" besetzen wollen, mit dem er 1994 dem Zeitgeist zwischen die Augen schoss. Ihre Rückkehr auf die Leinwand aber kam dann erst drei Jahre später in Tarantinos nächstem Film "Jackie Brown" - Grier in der Titelrolle als Stewardess, die als Geldkurier eines Waffenschiebers anheuert und verhaftet wird. Und dann dreht Jackie Brown ein Ding - auf eine Art, so elegant, wie der Soundtrack des Films. Ein lässig groovendes Geldkofferverwirrspiel ist das, maßgeblich orchestriert von einer Frau, die das Leben gelehrt hat, cool durch die Männerwelt zu schreiten. Im Filmmuseum läuft "Jackie Brown" in der Reihe "Leading Women".

