Wäre das Filmgeschäft ein sportlicher Wettbewerb, wäre sie wohl Weltmeisterin, Olympiasiegerin und Champions-League-Gewinnerin in einem: Meryl Streep hat in ihrer Karriere so viele Preise gewonnen wie kaum eine andere. 21 Mal wurde die Schauspielerin für den Oscar nominiert (Rekord!); dreimal hat sie ihn auch gewonnen, unter anderem für die Verfilmung von William Styrons Roman "Sophies Entscheidung". Der Film entstand 1982, Streep spielt die Hauptrolle, eine polnische Immigrantin und ehemalige KZ-Insassin, die es nach dem Zweiten Weltkrieg nach New York verschlagen hat. Sie lebt mit einem jungen Mann (Kevin Kline) zusammen, sie ist liebenswert, freundlich - und extrem verschlossen. Erst einem im selben Haus lebenden Schriftsteller (Peter MacNicol) verrät sie ihr Geheimnis. Als der Film 1983 in die deutschen Kinos kam, wollten ihn trotz der Oscar-Ehren und deutscher Beteiligung (Günther Maria Halmer in einer Nebenrolle) nur wenige Zuschauer sehen. Jetzt läuft er nach Jahrzehnten wieder auf der großen Leinwand: Bei den Filmkunstwochen München (noch bis 26. August) zeigt ihn das ABC Kino in der englischen Originalfassung.

Sophie's Choice, USA 1982, Regie: Alan J. Pakula, OV, Sa., 22. August, 19.30 Uhr, ABC Kino, Herzogstraße 1a, t 33 23 00; weiteres Programm unter www.filmkunstwochen-muenchen.de