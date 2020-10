Detailansicht öffnen (Foto: Drop Out Cinema)

Die 68er-Bewegung, das ist Nixon und der Vietnamkrieg, das sind die Black Panthers, John Lennon, Free Love und Blumenkränze. In den frühen Siebzigerjahren kommt es im Geist des amerikanischen Vorbilds überall in Westdeutschland zu Protestbewegungen, die selbst verwaltete Jugendzentren fordern. Frei vom kapitalistischen Konsumzwang, frei von der Kontrolle der prüden, konservativen Elterngeneration. Der Regisseur Tobias Frindt lässt dieses wichtige, aber fast vergessene Kapitel deutscher Geschichte in seinem Dokumentarfilm "Freie Räume - Eine Geschichte der Jugendzentrumsbewegung" Revue passieren. Mit zahlreichen Interviews und Archivmaterial fragt er nach den Hintergründen dieser Protestbewegung: Wie nahm sie ihren Anfang, was waren die Motive und Ziele der Jugendlichen, was ist heute davon übrig?

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Freie Räume - Eine Geschichte der Jugendzentrumsbewegung, Regie: Tobias Frindt, Do., 15. Okt., und Mi., 21. Okt., jeweils um 22.15 Uhr, Werkstattkino, Fraunhoferstraße 9, www.werkstattkino.de