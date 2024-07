Je größer eine Liebe, sagt Aldo (Luigi Lo Cascio), desto größer sei auch die Chance des Betrugs. Demnach ist die Liebe zu seiner Frau Vanda (Alba Rohrwacher) riesengroß, schließlich betrügt er sie mit einer jüngeren Arbeitskollegin. Vanda und die beiden gemeinsamen Kinder Anna und Sandro lässt er zurück im Neapel der Achtzigerjahre, er will sie nicht mehr sehen und zieht zu seiner neuen Freundin nach Rom. Für Vanda bricht eine Welt zusammen, auch die Kinder leiden. Doch die Worte des eitlen Literaturkritikers haben Gewicht, seine Liebe ist so groß wie seine Prophezeiungen: Irgendwann kehrt er zu Vanda zurück, 30 Jahre später sind die beiden immer noch ein Paar. Sein Betrug hat aber Spuren hinterlassen – und zwar bei allen Familienmitgliedern.

Der Italiener Daniele Luchetti eröffnete mit dieser Verfilmung eines Romans von Domenico Starnone vor vier Jahren das Festival in Venedig, mit reichlich Verspätung lief „Was uns hält“ (im Original: „Lacci“) vor Kurzem auch in den deutschen Kinos an. In der Zwischenzeit war der Regisseur aber nicht untätig: Sein neuer Film „Confidenza“ (wieder ein Eifersuchtsdrama, wieder nach einem Roman von Domenico Starnone) lief vergangene Woche als Deutschlandpremiere beim Filmfest München.

Was uns hält, I/F 2020, Regie: Daniele Luchetti, deutsch und OmU, Studio Isabella, Neureutherstraße 29