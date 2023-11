Im Fokus: Der israelische Kurzspielfilm "The Boy" mit Nimrod Peleg in einer der Hauptrollen.

Von Bernhard Blöchl

Folgt man dem Credo der Festivalmacher, dann blitzt auf der Leinwand nichts weniger als die Zukunft auf. Das Filmschoolfest Munich, das von 12. bis 18. November 40 Kurzfilme von 35 Filmschulen aus 26 Ländern zeigt, wird als "Festival of Future Storytellers" angepriesen. In den Kinosälen der HFF soll spürbar werden, "was audiovisuelles Erzählen auch in den kommenden Jahren bestimmen wird". Ansprüche und Preisgelder sind hoch, es gibt mehrere Jurys bei der Auswahl.