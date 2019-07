9. Juli 2019, 18:47 Uhr Filmprojekt München im Jahr 2050

Ein Roboter übernimmt die Essensausgabe in der Kantine, einkaufen funktioniert ohne Geld, und alle Hausdächer sind begrünt: Für einen Wettbewerb der Stadt drehen Schulklassen einen Kurzfilm über die Zukunft

Von Jakob Wetzel

Als Ennam erwacht, ist alles anders. Eben noch saß der 14-Jährige in seiner Schule, der Wilhelm-Busch-Realschule in Perlach, auf seinem Hocker, hörte dem Lehrer zu und schwitzte vor sich hin. Doch jetzt liegt Ennam plötzlich in einem ganz anderen Raum auf dem Boden, grelles Licht strahlt ihn an, und über ihn beugen sich fremde Schülerinnen und Schüler. "Wer seid ihr denn?", ruft der Bub erschrocken. Da sagt ein Mädchen zu ihm: "Herzlich willkommen in der Zukunft! Du bist ein Experiment."

Mit dieser Szene soll der Film später beginnen, den die "Klasse acht orange eins" an der Wilhelm-Busch-Realschule gerade dreht. Die Ganztagsklasse von Lehrerin Miriam Lohr beteiligt sich an "Mehr München", einem Kurzfilmwettbewerb der Stadt. Dafür sollen die Schüler eine Vision vom Jahr 2050 entwerfen: Weil immer mehr Menschen in München leben, sollen sie überlegen, welche Herausforderungen das mit sich bringt und wie die Stadt in die Zukunft gehen kann. Acht Schulen und vier weitere Gruppen haben sich angemeldet. Ende Juli müssen sie alle ihre maximal fünfminütigen Kurzfilme einreichen. Unter den besten Nachwuchs-Regisseuren und -Schauspielern wird dann ein Preisgeld von insgesamt 3000 Euro aufgeteilt.

Die Schüler an der Wilhelm-Busch-Realschule haben sich eine Woche Zeit für ihren Kurzfilm genommen. Gleich nach Notenschluss ging es los: Montags sammelten sie Ideen, am Mittwochmorgen begannen sie zu drehen. Am Freitag wurde das Material gesichtet, am Wochenende haben zwei Schüler den Film zusammengeschnitten.

Die Idee ist: Eine Schulklasse aus dem Jahr 2050 holt einen Schüler aus der Vergangenheit zu sich, um ihm die Zukunft zu zeigen. Wenn er dann am Ende ins Jahr 2019 zurückkehrt, weiß er, was die Menschen ändern müssen. "Die warnen uns, damit wir nicht ihre Fehler machen", erklärt die 15-jährige Ela. Zum Beispiel beim Umwelt- und Klimaschutz. Getauft haben die Schüler ihren Film auf den Namen "Travel through the light" - Reise durch das Licht.

Vier Achtklässlerinnen der städtischen Wilhelm-Busch-Realschule sehen sich an, was sie gefilmt haben. Die Kamera hat Feli (links) mitgebracht. (Foto: Corinna Guthknecht)

Konkret sieht das Drehbuch vor, dass eine Schülerin der Zukunft, gespielt von der 13-jährigen Ella, Ennam durch die Schule und die Stadt führt und ihm zeigt, wie Lehrer künftig unterrichten, wie die Menschen Auto fahren, wie sie arbeiten und wie sie einkaufen. Alle Hausdächer in der Zukunft sind begrünt, Autos fahren nur noch mit Elektromotoren. Diskutiert hatten die Schüler auch darüber, ob es Hologramme geben oder ob es womöglich keine Handys mehr geben wird, sondern nur noch Datenbrillen und Chips, die sich die Menschen unter die Haut setzen lassen. "Das Coolste konnten wir nicht umsetzen", sagt die 14-jährige Feli.

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit dem, was sie zu Hause oder in der Schule haben. Um ein Klassenzimmer der Zukunft darzustellen, sind sie in einen Physiksaal im Keller marschiert, in dem ein Whiteboard an der Wand hängt. Den alten Tageslichtprojektor haben sie dort aus dem Saal gerollt und auch alles Plastik versteckt, denn das soll es künftig nicht mehr geben. Nachdem Ennam im Film aufgewacht ist, setzt er sich dort gleich in den Geschichtsunterricht und erhält erst einmal eine Datenbrille, mit der er sich in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges zurückversetzt fühlt. Im echten Leben ist es einfach eine Schutzbrille für den Chemie-Unterricht. Und die Kamera? Die hat Feli mitgebracht. Sie gehöre ihrem Vater, sagt sie, der filme gerne und besitze mehrere. "Ich drehe öfter auch mal mit." Deswegen sei das Filmen für sie nun nicht ganz neu.

Erfahrung als Filmemacher aber haben die wenigsten in dieser achten Klasse. Einzelne hätten schon Videos für die Internetplattform Youtube gedreht, berichtet Miriam Lohr, die Lehrerin. Vor ein, zwei Jahren habe die Klasse außerdem einmal in einem Projekt ein Musikvideo bearbeitet. Mit filmen und schneiden hätten sie im Unterricht ansonsten kaum zu tun gehabt. Zum Einstieg habe sie Arbeitsblätter ausgeteilt, einen Crashkurs im Filmen.

"Es geht mir nicht ums Gewinnen", sagt Lohr. Ihr Ziel sei vielmehr, den Schülerinnen und Schülern andere Perspektiven zu vermitteln, sie aktiv an Medien heranzuführen und ihnen die Gelegenheit zu geben, andere Stärken zu zeigen als sonst. "Für mich ist es auch ein Experiment", sagt Lohr. "Es ist erfrischend anders."

Statt des üblichen Kantinenpersonals verteilt ein weißer Roboter das Essen - aber nur für den Film. In dem Pappkostüm steckt Mitschüler Yemin. (Foto: Corinna Guthknecht)

Der Film entsteht zum Teil aus dem Stegreif. Die Schüler haben zwar ein Drehbuch geschrieben, aber wo und wie sie filmen, entscheiden sie dann spontan. Eine Gruppe zum Beispiel fährt zur BMW-Welt, um Elektroautos zu filmen. Eine andere Gruppe sucht sich im Einkaufszentrum PEP einen Laden, in dem sie zeigen will, wie die Menschen künftig einkaufen, nämlich nicht nur bargeldlos, sondern völlig geldlos: Die Kunden nehmen sich, was sie brauchen, und gehen wieder. Öffnungszeiten und Personal gibt es nicht mehr. "Überall hängen Sensoren", erklärt der 14-jährige Elias. So wisse der Ladeninhaber Bescheid, wer was genommen hat. Abgerechnet werde dann später. Aber ist die Überwachung nicht etwas gruselig? Doch, schon ein bisschen, findet Ela. Aber Lisa, 15, beschwichtigt: "Das ist ja nur beim Einkaufen."

Zuerst aber drehen die Schüler noch schnell in der Schulkantine. Es ist kurz vor Mittag, noch gibt es hier nichts zu essen, und die Schüler können filmen, wie sie sich die Arbeitswelt der Zukunft vorstellen. Menschen arbeiten hier kaum noch; statt des Kantinenpersonals wartet auf die jungen Schauspieler ein weißer Roboter. In Wahrheit besteht er aus Pappe, die Klasse hat ihn gebastelt, und drinnen steckt Yemin, ein Mitschüler. In der Zukunft aber soll die Essensausgabe maschinell funktionieren. Für Ella und Ennam, den Gast aus der Vergangenheit, gibt es an diesem Tag nur eine Schale mit Gurken.