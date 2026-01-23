Bayerischer Filmpreis„Das ist dein Fame, Digga!“

Das können vielleicht nur Schauspieler. Im eleganten Kleid, ärmellos in Blau wie bei Lisa Maria Potthoff, souverän den Weg über die Rampe hoch zum Eingang des Prinzregententheaters nehmen, der für Menschen mit High Heels eine Art Kletterdisziplin darstellt, denn das Kopfsteinpflaster verzeiht nichts. Und dann das alles bei minus vier Grad, die drei einsamen Wärmestrahler hängen in sicherer Entfernung an der Rückwand. Vorne am Teppich pusten Fotografen ihre Abdrück-Finger warm, hinten ist Potthoff kurz vor der Tür. Michael „Bully“ Herbig schaut unter Beobachtung einer BR-Kamera auf dem Teppich mit Friedrich Mücke die ersten neun Auftritte bei seinen Filmpreisen an, an diesem Abend folgt die zehnte Auszeichnung. Mücke anerkennend: „Mit Krawatte!“, Herbig lacht und versucht, die Gesichtsmuskeln durch Bewegung vor Frostschäden zu schützen.