Bis zum nächsten "Underdox" dauert es noch ein bisschen, die reguläre Ausgabe des "Filmfestivals für Dokument und Experiment" findet im Herbst statt. Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, gibt es die "Underdox Halbzeit" im Filmmuseum: Am Donnerstag, 2. Juni, wird das Werk von Dore O. gewürdigt. Die 1946 in Mühlheim an der Ruhr geborene Avantgardefilmerin war die Ehefrau von Werner Nekes, machte sich als Künstlerin aber bald selbst einen Namen. Ihr Werk galt als sehr eigenwillig und ließ sich keiner Schule zuordnen, in den Siebzigerjahren wurde sie gleich zweimal zur Documenta in Kassel eingeladen. In ihren Arbeiten erprobte sie den lyrischen Umgang mit filmischer Zeit, experimentierte mit unterschwelligen Narrationen. Vor drei Monaten ist Dore O. in ihrem Heimatort gestorben. Durch den Abend im Filmmuseum führen die Filmrestauratorin Maria Matzke und der Kritiker Peter Kremski.

Underdox-Halbzeit: Dore O., Do., 2. Juni, 19 Uhr, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1