Von Rita Argauer

Die Vermischung von Werk und Autor ist wissenschaftlich verpönt. Wenn man aber mit Künstlerinnen zu tun hat, die ihre Kunst explizit aus ihrer Biografie heraus erschaffen, liegen die Dinge anders. So ist es zunächst nur konsequent, wenn die Regisseurin Evelyn Schels sich in ihrer Doku Body of Truth an der Biografie ihrer Protagonistinnen abarbeitet. Das sind Marina Abramović und die deutsche Fotografin Katharina Sieverding sowie die israelische Künstlerin Sigalit Landau und Shirin Neshat aus dem Iran. Die Frauen erzählen dabei aus ihren Lebensgeschichten - ausgesprochen offenherzig und von der Filmemacherin etwas zu sehr mit Musik dramatisiert, was angesichts der berührenden wie krassen Geschichten nicht nötig wäre. Zwangsläufig stellen sich Verknüpfungen her, etwa von Landaus Arbeit mit einem Stacheldraht-Reifen Hula-Hoop zu tanzen zum Stacheldraht der KZs, in die ihre Familie verschleppt wurde. Doch der Film gewinnt, wenn die zum Teil höchst komplexen Werke eigenständig betrachtet werden. Oder einfach nur Abramović' wahnwitziger Humor in einem Gespräch mit Neshat sämtliche Pseudo-Psychoanalysen zunichtemacht.

Body of Truth, Regie: Evelyn Schels